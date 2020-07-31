США матимуть постійний військовий контингент в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сполучені Штати будуть мати постійний військовий контингент в Польщі, розгорнувши на території країни близько 1 тис. додаткових американських військових. Про це заявило в п’ятницю міністерство оборони Польщі, передає УНН.
Відзначається, що Польща і США після довгих дискусій “досягли успіху”, завершивши переговори щодо угоди в сфері оборонного співробітництва.
“Відповідно до двома угодами, підписаними президентами Анджеєм Дудою та Дональдом Трампом, було вирішено змінити формулу розміщення американських військ в Польщі з ротації на постійну. Число американських солдатів, дислокованих в Польщі, збільшиться приблизно на 1000 осіб, до щонайменше 5,5 тис.”, — заявили в Міноборони країни.
Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.
У відомстві згадали, що 29 липня цього року Міністр оборони США Марк Еспер також оголосив про створення в Польщі найближчим часом передового командування 5-го корпусу армії США.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Вашингтоні 25 червня заявив про переведення частини американських військових сил з Німеччини до Польщі.