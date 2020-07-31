США будут иметь постоянный военный контингент в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Соединенные Штаты будут иметь постоянный военный контингент в Польше, развернув на территории страны около 1 тыс. дополнительных американских военных. Об этом заявил в пятницу министерство обороны Польши, передает УНН.
Отмечается, что Польша и США после долгих дискуссий “преуспели”, завершив переговоры по соглашению в сфере оборонного сотрудничества.
“Согласно двум соглашениям, подписанными президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, было решено изменить формулу размещения американских войск в Польше с ротации на постоянную. Число американских солдат, дислоцированных в Польше, увеличится примерно на 1 тыс. человек, в меньшей мере 5,5 тыс.”, — заявили в Минобороны страны.
После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.
В ведомстве вспомнили, что 29 июля этого года Министр обороны США Марк Эспер также объявил о создании в Польше в ближайшее время передового командования 5-го корпуса армии США.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне 25 июня заявил о переводе части американских военных сил из Германии в Польшу.