Польша и США подписали договор о военном сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Варшаве подписали новый польско-американский оборонный договор. Документ подписали министр национальной обороны Польши Маруш Блащак и государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что визит американского государственного секретаря Майка Помпео в Варшаву имеет два аспекта - символический и практический. Символический, по убеждению президента страны, связан со столетием Варшавской битвы, а практический - с подписанием нового польско-американского оборонного договора.
Дуда напомнил, что в 1920 году польское войско получило поддержку со стороны американских сил.
"В те дни в польской армии служили также американские пилоты 7 эскадрильи, которые поддерживали тогда оборону Речи Посполитой от большевиков. И это позволяет нам перейти к тому практическому элементу, а именно - к договору об усиленном оборонного сотрудничества между Польшей и Соединенными Штатами, что переносит нас к очередному, еще более мощному этапу военного сотрудничества", - отметил Дуда.
Напомним, ранее сообщалось, что США будут иметь постоянный военный контингент в Польше.