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США і Україна обговорюють "дуже серйозну двосторонню угоду" - Зеленський

США і Україна обговорюють "дуже серйозну двосторонню угоду" - Зеленський

Київ • УНН

 • 17664 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Київ і Вашингтон обговорюють можливість укладення “дуже серйозної" безпекової угоди. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає кореспондент УНН.

Так, зі слів Президента, підтримка Сполученими Штатами України, зокрема фінансова, продовжується, а також збільшується.

Цитата:

“Окремо ми проговорили про формат підтримки фундаментальний. Ми говорили про питання Альянсу, і питання ймовірної двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього — зараз дуже рано говорити про деталі”, — сказав Зеленський.

Деталі

Також з його слів, ще одна “фундаментальна ідея” стосується безпеки в Чорноморському та Азовському регіонах.

“Треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею, тоді ми все розкажемо суспільству”, — додав він.

Також було обговорено питання Донбасу, Криму та російського проекту газопроводу "Північний потік-2".

Що було раніше

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво.

За повідомленням пресслужби Верховної Ради, на зустрічі з парламентарями у формі робочого сніданку були присутні голови фракцій і голова ВР Дмитро Разумков. Вказано, що на зустрічі сторони обмінялися думками щодо реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було порушено питання про виконання закону “Про управління об'єктами державної власності” щодо призначення голови правління НАК “Нафтогаз”, вказали у парламенті.

Під час зустрічі, зазначили у монобільшості, держсекретар США розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО. З огляду на це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі звернувся з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною. Окрім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні – Крістіну Квін як посла на постійній основі.

Потім Державний секретар США поклав квіти до стіни пам’яті полеглих за Україну та зустрівся з митрополитом Епіфанієм. Після цього вони разом відвідали Михайлівський собор. Особливу увагу під час цієї зустрічі, як вказали у ПЦУ, було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності. Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

Цей сегмент візиту Блінкена мав тривати з 10:10 до 10:45.

Зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським за планом повинна була розпочатися о 10:45 і тривати близько години.

Візит до ОП не обійшовся без ексцесів. За повідомленнями, зустрітися з делегацією США хотіли представники ФОПів та інших об'єднань громадян, які протестують у центрі Києва. Однак, підхід до Офісу Президента заблокували правоохоронці. При цьому, до прикладу, журналістів пускають, при наявності посвідчення.

Після завершення переговорів Глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

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