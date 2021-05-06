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США и Украины обсуждают "очень серьезное двустороннее соглашение" - Зеленский

США и Украины обсуждают "очень серьезное двустороннее соглашение" - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17656 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Киев и Вашингтон обсуждают возможность заключения "очень серьезного" соглашения по безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Президента, поддержка Соединенными Штатами Украины, в частности финансовая, продолжается, а также увеличивается.

Цитата:

"Отдельно мы проговорили о формате поддержки фундаментальном. Мы говорили о вопросах Альянса, и вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но это вопрос будущего - сейчас слишком рано говорить о деталях", - сказал Зеленский.

Детали

Также по его словам, еще одна "фундаментальная идея" касается безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

"Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, тогда все расскажем обществу", - добавил он.

Также были обсуждены вопросы Донбасса, Крыма и российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Что было ранее

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.

По сообщению пресс0службы Верховной Рады, на встрече с парламентариями в форме рабочего завтрака присутствовали председатели фракций и председатель ВР Дмитрий Разумков. Указано, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был затронут вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения главы правления НАК "Нафтогаз", указали в парламенте.

Во время встречи, отметили в монобольшинстве, госсекретарь США рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины было основным, как и на встрече стран-членов НАТО. Учитывая это, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной. Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин послом на постоянной основе.

Позже Государственный секретарь США возложил цветы к стене памяти павших за Украину и встретился с митрополитом Епифанием. После этого они вместе посетили Михайловский собор. Особое внимание во время этой встречи, как указали в ПЦУ, было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности. Митрополит Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украине в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Этот сегмент визита Блинкена должен был длиться с 10:10 до 10:45.

Встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским по плану должна была начаться в 10:45 и продолжаться около часа.

Визит в ОП не обошелся без эксцессов. По сообщениям, встретиться с делегацией США хотели представители ФЛП и других объединений граждан, протестующих в центре Киева. Однако, подход к Офису Президенту заблокировали правоохранители. При этом, к примеру, журналистов пускают, при наличии удостоверения.

После завершения переговоров Глава государства и Госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Украинские Национальные Новости

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