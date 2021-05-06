Блінкен у Києві вже зустрівся з нардепами та Кулебою: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з офіційним візитом у Києві, вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Що відомо наразі про ці зустрічі, зібрав УНН.
Деталі
Почалася офіційна частина візиту Блінкена до Києва 6 травня з його зустрічі з народними депутатами України. Офіційно вона мала розпочатися приблизно о 9:20. Як стало відомо від учасників зустрічі, вона тривала близько години. На ній, за повідомленнями, була присутня і заступник Держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, добре знана в Україні.
Зокрема, на зустрічі, за даними її учасника, нардепа і п'ятого президента Петра Порошенка, обговорювалася "концентрація зусиль на проведенні і захисту реформ", а сама зустрічі була "конструктивна і символічна". З його слів, було приділено увагу реформі корпоративного управління, реформі щодо незалежності антикорупційної інфраструктури, питанню верховенства права.
Після цих перемовин Блінкен відправився на зустріч з головою МЗС Дмитром Кулебою. Офіційно вона мала розпочатися о 9:40.
За її підсумками Кулеба близько 10 години у Twitter написав, що "важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України".
"Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - відзначив голова української дипломатії.
За розкладом, далі у програмі візиту Блінкена мало бути о 10:10 - покладання квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві, а о 10:20 Блінкен мав зустрітися з митрополитом Епіфанієм у Михайлівському монастирі.
Після цього - зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським, яка, за планом, має розпочатися о 10:45 і тривати близько години.
Додамо
Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00.
Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.