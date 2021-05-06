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Блинкен в Киеве уже встретился с нардепами и Кулебой: что известно

Блинкен в Киеве уже встретился с нардепами и Кулебой: что известно

Киев  •  УНН

 • 20568 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Киеве, уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Что известно сейчас об этих встречах, собрал УНН.

Детали

Началась официальная часть визита Блинкена в Киев 6 мая с его встречи с народными депутатами Украины. Официально она должна была начаться примерно в 9:20. Как стало известно от участников встречи, она длилась около часа. На ней, по сообщениям, присутствовала и заместитель Госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

В частности, на встрече, по данным ее участника, нардепа и пятого президента Петра Порошенко, обсуждалась "концентрация усилий на проведении и защите реформ", а сама встреча была "конструктивная и символическая". По его словам, было уделено внимание реформе корпоративного управления, реформе относительно независимости антикоррупционной инфраструктуры, вопросы верховенства права.

После этих переговоров Блинкен отправился на встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой. Официально она должна была начаться в 9:40.

По ее итогам Кулеба около 10:00 в Twitter написал, что "важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину".

"Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - отметил председатель украинской дипломатии.

По расписанию, далее в программе визита Блинкена должно было быть в 10:10 - возложение цветов к мемориалу конфликта на Донбассе в Киеве, а в 10:20 Блинкен должен был встретиться с митрополитом Епифанием в Михайловском монастыре.

После этого - встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по плану, должна начаться в 10:45 и продолжаться около часа.

Добавим

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00.

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

Украинские Национальные Новости

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