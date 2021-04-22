Україна говорить зі США про двосторонню безпекову угоду

Цитата

“Є системи двосторонніх угод про безпеку. Такі угоди є у певних країн зі Сполученими Штатами Америки, ми про це також говоримо з нашими американськими партнерами”, - сказав Жовква.

Деталі

Зі слів замглави ОПУ, Європейський союз також намагається вибудовувати свої системи безпеки.

“Ми також беремо участь у спільних зусиллях Європейського союзу, не будучи членом ЄС і НАТО”, - додав він.

Що було раніше

Напередодні Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.

Законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.