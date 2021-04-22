Україна говорить зі США про двосторонню безпекову угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна зацікавлена в укладенні двосторонньої безпекової угоди зі США, ведуться відповідні переговори. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає кореспондент УНН.
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“Є системи двосторонніх угод про безпеку. Такі угоди є у певних країн зі Сполученими Штатами Америки, ми про це також говоримо з нашими американськими партнерами”, - сказав Жовква.
Деталі
Зі слів замглави ОПУ, Європейський союз також намагається вибудовувати свої системи безпеки.
“Ми також беремо участь у спільних зусиллях Європейського союзу, не будучи членом ЄС і НАТО”, - додав він.
Що було раніше
Напередодні Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
Законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.