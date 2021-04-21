У Сенаті США підтримали законопроект про співпрацю з Україною у сфері безпеки

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“Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму”, — каже Маркарова.

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Як зазначав Міністр Дмитро Кулеба законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.

Тепер Україна очікує на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США.