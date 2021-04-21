У США натякнули на збільшення військової допомоги Україні на тлі загострення РФ безпекової ситуації.
У Сенаті США підтримали законопроект про співпрацю з Україною у сфері безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону “Про партнерство з Україною у сфері безпеки”. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише УНН.
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“Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму”, — каже Маркарова.
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Як зазначав Міністр Дмитро Кулеба законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.
Тепер Україна очікує на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США.
Нагадаємо
Білий дім зважує прохання Києва про направлення додаткової зброї в Україну. У Сполучених Штатах розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян в Україні, як червоний. Також американців просять утриматися від поїздок до Криму чи у Донецьку або Луганську область через збройні провокації від російської сторони.