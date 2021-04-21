США просять своїх жителів у цілях безпеки не подорожувати в Україну

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“Не подорожуйте до Криму через свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади. Східні частини Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні району, через збройний конфлікт. Злочини, спрямовані на іноземців та майно, є загальним явищем. Демонстрації, які часом ставали жорстокими, регулярно проводяться по всій Україні, зокрема в Києві. Також мали місце політично націлені вбивства та вибухи. Є повідомлення про насильницькі напади на групи меншин та поліцію з боку радикальних груп", — йдеться у розпорядженні Держдепу.

Деталі

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) забороняє польоти цивільної авіації США в українських регіонах польотної інформації про Сімферополь (UKFV) та Дніпропетровськ (UKDV). Уряд США забороняє своїм працівникам виїжджати до Криму і не може надавати екстрені послуги громадянам США в Криму.

“Очолювані Росією сили продовжують контролювати райони Донецької та Луганської областей, де триваючий збройний конфлікт призвів до загибелі понад 13 000 осіб. Особам, у тому числі громадянам США, загрожували, затримували або викрадали протягом годин або днів після зупинки на блокпостах, які контролювали очолювані Росією сили”, — йдеться у розпорядженні Держдепу.

Американський уряд забороняє виїжджати державним службовцям США до східних частин Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених служб громадянам США в цих регіонах.

Нагадаємо

У США натякнули на збільшення військової допомоги Україні на тлі загострення РФ безпекової ситуації.