США просять своїх жителів у цілях безпеки не подорожувати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Сполучених Штатах розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян в Україні, як червоний. Тако американців просять утриматися від поїздок до Криму чи у Донецьку або Луганську область через збройні провокації від російської сторони. Про це йдеться на сайті Держдепу США, пише УНН.
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“Не подорожуйте до Криму через свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади. Східні частини Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні району, через збройний конфлікт. Злочини, спрямовані на іноземців та майно, є загальним явищем. Демонстрації, які часом ставали жорстокими, регулярно проводяться по всій Україні, зокрема в Києві. Також мали місце політично націлені вбивства та вибухи. Є повідомлення про насильницькі напади на групи меншин та поліцію з боку радикальних груп", — йдеться у розпорядженні Держдепу.
Деталі
Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) забороняє польоти цивільної авіації США в українських регіонах польотної інформації про Сімферополь (UKFV) та Дніпропетровськ (UKDV). Уряд США забороняє своїм працівникам виїжджати до Криму і не може надавати екстрені послуги громадянам США в Криму.
“Очолювані Росією сили продовжують контролювати райони Донецької та Луганської областей, де триваючий збройний конфлікт призвів до загибелі понад 13 000 осіб. Особам, у тому числі громадянам США, загрожували, затримували або викрадали протягом годин або днів після зупинки на блокпостах, які контролювали очолювані Росією сили”, — йдеться у розпорядженні Держдепу.
Американський уряд забороняє виїжджати державним службовцям США до східних частин Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених служб громадянам США в цих регіонах.
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