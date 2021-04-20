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У США натякнули на збільшення військової допомоги Україні на тлі загострення РФ безпекової ситуації

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сенат США готовий і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії. Про це повідомив голова Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Менендес і додав, що "очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту Про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї", передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МЗС, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою Комітету узакордонних справах Сенату США Робертом Менендесом.

Роберт Менендес зауважив, що в Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Міністр детально поінформував американського сенатора щодо актуальної безпекової ситуації у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону. Він привернув окрему увагу до протиправних дій РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Додамо

Голова Комітету наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. Роберт Менендес високо відзначив виважену та мудру реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів, яка має особливе значення для посилення обороноздатності України, впровадження реформ, зміцнення демократичних інститутів та енергетичної незалежності нашої держави.

Цитата

"Роберт Менендес запевнив Дмитра Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії. Наостанок він повідомив, що очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту Про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Раніше 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом. Ключовою темою розмови стало зміцнення стратегічного партнерства США та України на тлі посилення військових загроз та агресивних дій з боку Росії.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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