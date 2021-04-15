Зміцнення партнерства США та України на тлі агресивних дій з боку Росії: про що Кулеба говорив із представником Конгресу

Деталі

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу США, яка має вагоме значення для ефективної протидії України агресії РФ, демократичних та економічних трансформацій всередині нашої держави.

Кулеба підкреслив собливу роль Конгресу США у поглибленні українсько-американської безпекової взаємодії, підтримки України у сфері оборони, підвищенні санкційного тиску на Росію, зокрема з метою не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.

Грегорі Мікс запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сполучених Штатів і надалі рішуче реагувати на підривні дії Російської Федерації.

Додамо

"Північний потік – 2" є невигідною угодою для Європи. На цьому наголосив радник Державного департаменту США Дерек Шолле під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним. Як повідомили у МЗС, крім того сторони обговорили масоване нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів та подальший розвиток українсько-американської взаємодії.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.