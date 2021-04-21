США просят своих жителей в целях безопасности не путешествовать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Соединенных Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный. Тако американцев просят воздержаться от поездок в Крым или в Донецке или Луганске область через вооруженные провокации с российской стороны. Об этом говорится на сайте Госдепа США, пишет УНН.
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“Не путешествуйте в Крым через произвольные задержания и другие злоупотребления со стороны российской оккупационной власти. Восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные района, за вооруженного конфликта. Преступления, направленные на иностранцев и имущество, является общим явлением. Демонстрации, которые порой становились жестокими, регулярно проводятся по всей Украине, в частности в Киеве. Также имели место политически нацелены убийства и взрывы. Имеются сообщения о насильственных нападениях на группы меньшинств и полицию со стороны радикальных групп”, — говорится в распоряжении Госдепа.
Детали
Федеральная авиационная администрация (FAA) запрещает полеты гражданской авиации США в украинских регионах полетной информации о Симферополь (UKFV) и Днепропетровск (UKDV). Правительство США запрещает своим работникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму.
“Возглавляемые Россией силы продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 000 человек. Лицам, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали в течение часов или дней после остановки на блокпостах, которые контролировали возглавляемые Россией силы ”, - говорится в распоряжении Госдепа.
Американское правительство запрещает выезжать государственным служащим США в восточных частей Донецкой и Луганской областей и прилегающих регионов, ограничивает возможность предоставления экстренных служб гражданам США в этих регионах.
Напомним
В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности.