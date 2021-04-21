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В Сенате США поддержали законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности

В Сенате США поддержали законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности

Киев  •  УНН

 • 20184 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона “О партнерстве с Украиной в сфере безопасности”. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет УНН.

Цитата
“Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму”, — говорит Маркарова.
Детали
Как отмечал Министр Дмитрий Кулеба законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине в $ 300 млн, включая летальной оружием.

Теперь Украина ожидает быстрое принятие законопроекту Конгрессом США.

Напомним

Белый дом взвешивает просьбу Киева о направлении дополнительного оружия в Украине. В Соединенных Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный. Также американцев просят воздержаться от поездок в Крым или в Донецке или Луганске область через вооруженные провокации с российской стороны.

В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности.

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