В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности.
В Сенате США поддержали законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона “О партнерстве с Украиной в сфере безопасности”. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет УНН.
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“Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму”, — говорит Маркарова.
Детали
Как отмечал Министр Дмитрий Кулеба законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине в $ 300 млн, включая летальной оружием.
Теперь Украина ожидает быстрое принятие законопроекту Конгрессом США.
Напомним
Белый дом взвешивает просьбу Киева о направлении дополнительного оружия в Украине. В Соединенных Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный. Также американцев просят воздержаться от поездок в Крым или в Донецке или Луганске область через вооруженные провокации с российской стороны.