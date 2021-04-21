Білий дім розглядає можливість надання додаткової зброї в Україну

Деталі

США розглядають можливість збільшення кількості поставок зброї в Україну на тлі нарощування російських ресурсів, адже Україна стикається з найбільшим військовим скупченням російських сил на своєму кордоні за майже десятиліття.

Розгляд запиту Києва перебуває на початковій стадії. Нагадують, що за останні тижні Росія створила близько 120 000 військовослужбовців вздовж східного кордону України, вторглась у повітряний простір Європи, обмежила рух іноземних кораблів у частинах Чорного моря і планує вислати майже десяток американських дипломатів у відповідь на останній етап санкцій США через хакерські кампанії Москви та втручання у вибори.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян в Україні, як червоний. Також американців просять утриматися від поїздок до Криму чи у Донецьку або Луганську область через збройні провокації від російської сторони.