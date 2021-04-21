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Белый дом рассматривает возможность предоставления дополнительного оружия в Украине

Белый дом рассматривает возможность предоставления дополнительного оружия в Украине

Киев  •  УНН

 • 16366 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Белый дом взвешивает просьбу Киева о направлении дополнительного оружия в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

США рассматривают возможность увеличения количества поставок оружия в Украине на фоне наращивания российских ресурсов, ведь Украина сталкивается с наибольшим военным скоплением российских сил на своей границе с почти десятилетие.

Рассмотрение запроса Киева находится на начальной стадии. Напоминают, что за последние недели Россия создала около 120 000 военнослужащих вдоль восточной границы Украины, вторглась в воздушное пространство Европы, ограничила движение иностранных кораблей в частях Черного моря и планирует выслать около десятка американских дипломатов в ответ на последний этап санкций США из-за хакерских кампании Москвы и вмешательство в выборы.

Напомним

В Соединенных Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный. Также американцев просят воздержаться от поездок в Крым или в Донецке или Луганске область через вооруженные провокации с российской стороны.

В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности.

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