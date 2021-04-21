В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности.
Белый дом рассматривает возможность предоставления дополнительного оружия в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Белый дом взвешивает просьбу Киева о направлении дополнительного оружия в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Politico.
Детали
США рассматривают возможность увеличения количества поставок оружия в Украине на фоне наращивания российских ресурсов, ведь Украина сталкивается с наибольшим военным скоплением российских сил на своей границе с почти десятилетие.
Рассмотрение запроса Киева находится на начальной стадии. Напоминают, что за последние недели Россия создала около 120 000 военнослужащих вдоль восточной границы Украины, вторглась в воздушное пространство Европы, ограничила движение иностранных кораблей в частях Черного моря и планирует выслать около десятка американских дипломатов в ответ на последний этап санкций США из-за хакерских кампании Москвы и вмешательство в выборы.
Напомним
В Соединенных Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный. Также американцев просят воздержаться от поездок в Крым или в Донецке или Луганске область через вооруженные провокации с российской стороны.