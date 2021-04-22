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Украина говорит из США о двустороннем соглашении политики безопасности

Украина говорит из США о двустороннем соглашении политики безопасности

Киев  •  УНН

 • 18122 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина заинтересована в заключении двустороннего соглашения политики безопасности из США, ведутся соответствующие переговоры. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть системы двусторонних соглашений о безопасности. Такие соглашения у определенных стран с Соединенными Штатами Америки, мы об этом также говорим с нашими американскими партнерами ”, - сказал Жовква.

Детали

По словам замглавы ОПГ, Европейский союз также пытается выстраивать свои системы безопасности.

“Мы также участвуем в совместных усилиях Европейского союза, не будучи членом ЕС и НАТО”, — добавил он.

Что было раньше

Накануне Комитет Сената США поддержал законопроект с “Безопасности партнерства с Украиной”, который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине в $ 300 млн, включая летальной оружием.

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