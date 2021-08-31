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В США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков

В США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялось подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта. Об этом в Facebook сообщил глава ОП Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

“Состоялось подписание меморандума между ГП НАЭК „Энергоатом“ и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекту, а в дальнейшем еще над четырьмя блоками по их технологии. Общая стоимость программы может составить до $ 30 млрд”, — написал Ермак.

Детали

Он отметил, что уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского с министром энергетики Дженнифером Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.

Ермак добавил, что расширение сотрудничества Украины и США в энергетической сфере и в космических программах — среди самых перспективных отраслей партнерства.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

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