После встречи Зеленский и Байден опубликуют совместное заявление: что в нем будет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. После сегодняшней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена будет опубликовано всеобъемлющее совместное заявление с общими позициями двух сторон. Подробнее об этом рассказал представитель Белого дома на брифинге во вторник в преддверии встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, передает УНН.
Цитата:
"После встречи мы опубликуем всеобъемлющее совместное заявление, в котором будут сформулированы наши общие ценности и наши стратегические приоритеты, а также список конкретных результатов, касающихся всех аспектов наших двусторонних отношений", - заявил представитель Белого дома.
Детали
По данным администрации Байдена, что касается формата самой встречи, президенты Байден и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в расширенном формате со своими ключевыми советниками, затем лидеры перейдут к беседе тет-а-тет.
Сообщается, что Байден на встрече продемонстрирует свою твердую приверженность безопасности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудит текущую программу реформ Украины, как с точки зрения прогресса, который уже был достигнут, так и с точки зрения областей, в которых наблюдается потребность в дальнейшем прогрессе.
В Белом доме также ожидают обсуждения ситуации в области безопасности, с которой сталкивается Украина в контексте российской агрессии в регионе. И Байден, по данным администрации, будет "с нетерпением ждать более полной информации от президента Зеленского о текущей ситуации с безопасностью".
В Белом доме перечислили ключевые результаты, которые ожидается объявить в совместном заявлении по итогам встречи президентов, а именно:
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- США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству.
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- Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой этой осенью. Дипломаты должны утвердить новую хартию между странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества для решения проблем 21-го века.
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- Президент Байден объявит новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов.
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- Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавят энергетические ведомства.
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- Эксимбанк США и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с начальным размером поддержки в размере 3 млрд долларов США (уже подписали - ред.).
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- США продолжат поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19, в частности предоставлением дополнительной помощи на 12,8 миллиона долларов.
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- Правительство США предоставит 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для помощи украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.
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Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".