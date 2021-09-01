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Актуальное
После встречи Зеленский и Байден опубликуют совместное заявление: что в нем будет

После встречи Зеленский и Байден опубликуют совместное заявление: что в нем будет

Киев  •  УНН

 • 20095 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После сегодняшней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена будет опубликовано всеобъемлющее совместное заявление с общими позициями двух сторон. Подробнее об этом рассказал представитель Белого дома на брифинге во вторник в преддверии встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, передает УНН.

Цитата:

"После встречи мы опубликуем всеобъемлющее совместное заявление, в котором будут сформулированы наши общие ценности и наши стратегические приоритеты, а также список конкретных результатов, касающихся всех аспектов наших двусторонних отношений", - заявил представитель Белого дома.

Детали

По данным администрации Байдена, что касается формата самой встречи, президенты Байден и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в расширенном формате со своими ключевыми советниками, затем лидеры перейдут к беседе тет-а-тет.

Сообщается, что Байден на встрече продемонстрирует свою твердую приверженность безопасности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудит текущую программу реформ Украины, как с точки зрения прогресса, который уже был достигнут, так и с точки зрения областей, в которых наблюдается потребность в дальнейшем прогрессе.

В Белом доме также ожидают обсуждения ситуации в области безопасности, с которой сталкивается Украина в контексте российской агрессии в регионе. И Байден, по данным администрации, будет "с нетерпением ждать более полной информации от президента Зеленского о текущей ситуации с безопасностью".

В Белом доме перечислили ключевые результаты, которые ожидается объявить в совместном заявлении по итогам встречи президентов, а именно:

  • США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой этой осенью. Дипломаты должны утвердить новую хартию между странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества для решения проблем 21-го века.
  • Президент Байден объявит новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов.
  • Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавят энергетические ведомства.
  • Эксимбанк США и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с начальным размером поддержки в размере 3 млрд долларов США (уже подписали - ред.).
  • США продолжат поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19, в частности предоставлением дополнительной помощи на 12,8 миллиона долларов.
  • Правительство США предоставит 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для помощи украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

Добавим

Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча главы государства и президента США Джо Байдена.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".

Украинские Национальные Новости

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