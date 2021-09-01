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Насичений перший день Зеленського у Вашингтоні: підсумки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перший день перебування Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відзначився багатьма зустрічами та завершився підписанням низки важливих угод. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, підбиваючи підсумки, передає УНН.

Цитата:

“День перший, Вашингтон - день насичений не тільки зустрічами і подіями, а й багатьма результатами”, — наголосила посол.

Деталі

Маркарова перелічила основні події та двосторонні зустрічі представників України та США, що відбулись 31 серпня, зокрема:

  • Стратегічне партнерство/Безпека та оборона: підписали важливу стратегічну рамкову угоду про основі партнерства, яка відкриває нову главу в двосторонній оборонній співпраці і можливість до опрацювання конкретних проектів в українських пріоритетах — ВМС, ППО, навчання, кібероборона інші.
  • Стратегічне партнерство/Енергетика: спільною Заявою з пані Гренхолм розпочинаємо Стратегічний енергетичний діалог в сфері енергетики та клімату, інвестпроекти і комплексний підхід до двосторонньої співпраці в усіх сферах зеленого переходу.
  • Стратегічне партнерство/Космос: надихаюча зустріч з адміністратором НАСА, його надзвичайною командою, серед яких два астронавта і обговорення амбітних проектів.
  • Стратегічне партнерство: Світовий банк і МФК: від земельної реформи, фінансового сектору, банків та інфраструктури і приватизації до системного обговорення плану трансформації України.

Посол також повідомила, що Президент та Перша Леді з делегацією у вівторок відвідали пам’ятник жертвам Голодомору. Також відбулася особлива подія в Маунт Верноні, Музеї-садибі першого президента США, відкриття першого в США аудіогіду українською мовою та презентація там же плану трансформації Україні.

Додамо

Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.

Додамо, що, за повідомленнями ЗМІ, спільної пресконференції за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена не заплановано.

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