Насичений перший день Зеленського у Вашингтоні: підсумки

Цитата:

“День перший, Вашингтон - день насичений не тільки зустрічами і подіями, а й багатьма результатами”, — наголосила посол.

Деталі

Маркарова перелічила основні події та двосторонні зустрічі представників України та США, що відбулись 31 серпня, зокрема:



Стратегічне партнерство/Безпека та оборона: підписали важливу стратегічну рамкову угоду про основі партнерства, яка відкриває нову главу в двосторонній оборонній співпраці і можливість до опрацювання конкретних проектів в українських пріоритетах — ВМС, ППО, навчання, кібероборона інші.



Стратегічне партнерство/Енергетика: спільною Заявою з пані Гренхолм розпочинаємо Стратегічний енергетичний діалог в сфері енергетики та клімату, інвестпроекти і комплексний підхід до двосторонньої співпраці в усіх сферах зеленого переходу.



Стратегічне партнерство/Космос: надихаюча зустріч з адміністратором НАСА, його надзвичайною командою, серед яких два астронавта і обговорення амбітних проектів.



Стратегічне партнерство: Світовий банк і МФК: від земельної реформи, фінансового сектору, банків та інфраструктури і приватизації до системного обговорення плану трансформації України.



Посол також повідомила, що Президент та Перша Леді з делегацією у вівторок відвідали пам’ятник жертвам Голодомору. Також відбулася особлива подія в Маунт Верноні, Музеї-садибі першого президента США, відкриття першого в США аудіогіду українською мовою та презентація там же плану трансформації Україні.

Додамо

Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.

Додамо, що, за повідомленнями ЗМІ, спільної пресконференції за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена не заплановано.