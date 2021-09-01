Насыщенный первый день Зеленского в Вашингтоне: итоги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Первый день пребывания Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне отличился многими встречами и завершился подписанием ряда важных соглашений. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, подводя итоги, передает УНН.
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"День первый, Вашингтон - день насыщен не только встречами и событиями, но и многими результатами", - отметила посол.
Детали
Маркарова перечислила основные события и двусторонние встречи представителей Украины и США, которые состоялись 31 августа, в частности:
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- Стратегическое партнерство/Безопасность и оборона: подписали важное стратегическое рамочное соглашение об основе партнерства, которое открывает новую главу в двустороннем оборонной сотрудничестве и возможность к проработке конкретных проектов в украинском приоритетах - ВМС, ПВО, обучение, кибероборона другие.
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- Стратегическое партнерство/Энергетика: совместное заявление с госпожой Грэнхолм начинаем Стратегический энергетический диалог в сфере энергетики и климата, инвестпроекты и комплексный подход к двустороннему сотрудничеству во всех сферах зеленого перехода.
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- Стратегическое партнерство/Космос: вдохновляющая встреча с администратором НАСА, его чрезвычайной командой, среди которых два астронавта, и обсуждение амбициозных проектов.
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- Стратегическое партнерство: Всемирный банк и МФК: от земельной реформы, финансового сектора, банков и инфраструктуры и приватизации до системного обсуждения плана трансформации Украины.
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Посол также сообщила, что Президент и Первая Леди с делегацией во вторник посетили памятник жертвам Голодомора. Также состоялась особое событие в Маунт Верноне, Музее-усадьбе первого президента США, открытие первого в США аудиогида на украинском языке и презентация там же плана трансформации Украины.
Добавим
Сегодня, 1 сентября состоится первая официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".
Добавим, что, по сообщениям СМИ, совместной пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и Байдена не запланировано.