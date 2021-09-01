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Після зустрічі Зеленський і Байден опублікують спільну заяву: що в ній буде

Після зустрічі Зеленський і Байден опублікують спільну заяву: що в ній буде

Київ • УНН

 • 20103 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву зі спільними позиціями двох сторін. Детальніше про це розповів представник Білого дому на брифінгу у вівторок напередодні зустрічі Зеленського і Байдена, передає УНН.

Цитата:

“Після зустрічі ми опублікуємо всеосяжну спільну заяву, у якій будуть сформульовані наші спільні цінності та наші стратегічні пріоритети, а також список конкретних результатів, що стосуються всіх аспектів наших двосторонніх відносин”, — заявив представник Білого дому.

Деталі

За даними адміністрації Байдена, що стосується формату самої зустрічі, президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.

Повідомляється, що Байден на зустрічі продемонструє свою тверду прихильність безпеці, суверенітету і євроатлантичним устремлінням України, а також обговорить поточну програму реформ України, як з точки зору прогресу, який вже був досягнутий, так і з точки зору областей, у яких спостерігається потреба в подальшому прогресі.

У Білому домі також очікують обговорення ситуації в області безпеки, з якою стикається Україна в контексті російської агресії в регіоні. І Байден, за даними адміністрації, буде “з нетерпінням чекати більш повної інформації від президента Зеленського про поточну ситуацію з безпекою”.

У Білому домі перерахували ключові результати, які очікується оголосити в спільній заяві за підсумками зустрічі президентів, а саме:

  • США і Україна оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою цієї осені. Дипломати повинні затвердити нову хартію між країнами, у якій будуть викладені параметри співпраці для вирішення проблем 21-го століття.
  • Президент Байден оголосить новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 60 мільйонів доларів.
  • Президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України, включаючи запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який очолюватимуть енергетичні відомства.
  • Ексімбанк США і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки обсягом 3 млрд доларів США (вже підписали — ред.).
  • США продовжать підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19, зокрема наданням додаткової допомоги на 12,8 мільйона доларів.
  • Уряд США надасть 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для допомоги українцям, які постраждали від агресії РФ.

Додамо

Зараз Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидія російської агресії, енергетичну безпеку, військова співпраця України і США і “Північний потік-2”.

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