Після зустрічі Зеленський і Байден опублікують спільну заяву: що в ній буде
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву зі спільними позиціями двох сторін. Детальніше про це розповів представник Білого дому на брифінгу у вівторок напередодні зустрічі Зеленського і Байдена, передає УНН.
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“Після зустрічі ми опублікуємо всеосяжну спільну заяву, у якій будуть сформульовані наші спільні цінності та наші стратегічні пріоритети, а також список конкретних результатів, що стосуються всіх аспектів наших двосторонніх відносин”, — заявив представник Білого дому.
Деталі
За даними адміністрації Байдена, що стосується формату самої зустрічі, президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.
Повідомляється, що Байден на зустрічі продемонструє свою тверду прихильність безпеці, суверенітету і євроатлантичним устремлінням України, а також обговорить поточну програму реформ України, як з точки зору прогресу, який вже був досягнутий, так і з точки зору областей, у яких спостерігається потреба в подальшому прогресі.
У Білому домі також очікують обговорення ситуації в області безпеки, з якою стикається Україна в контексті російської агресії в регіоні. І Байден, за даними адміністрації, буде “з нетерпінням чекати більш повної інформації від президента Зеленського про поточну ситуацію з безпекою”.
У Білому домі перерахували ключові результати, які очікується оголосити в спільній заяві за підсумками зустрічі президентів, а саме:
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- США і Україна оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства.
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- Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою цієї осені. Дипломати повинні затвердити нову хартію між країнами, у якій будуть викладені параметри співпраці для вирішення проблем 21-го століття.
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- Президент Байден оголосить новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 60 мільйонів доларів.
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- Президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України, включаючи запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який очолюватимуть енергетичні відомства.
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- Ексімбанк США і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки обсягом 3 млрд доларів США (вже підписали — ред.).
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- США продовжать підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19, зокрема наданням додаткової допомоги на 12,8 мільйона доларів.
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- Уряд США надасть 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для допомоги українцям, які постраждали від агресії РФ.
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Додамо
Зараз Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.
Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидія російської агресії, енергетичну безпеку, військова співпраця України і США і “Північний потік-2”.