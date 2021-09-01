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В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена

Киев  •  УНН

 • 31500 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Белом доме началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Цитата

“В Белом доме (Вашингтон) началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена”, — сообщили в ОП.

Детали

Отмечается, что перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу.

Как написал в Twitter сам Зеленский, в повестке дня сегодняшней встречи — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства.

“Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО”, — написал он.

Добавим

Ранее сегодня Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом Доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины.

Также добавим

Сегодня, 1 сентября, была запланирована первая официальная встреча главы государства и президента США Джо Байдена.

Встреча должна была состояться в 14:00 по местному времени — 21:00 по Киеву. В администрации Байдена сообщали, что президенты Байден и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в расширенном формате со своими ключевыми советниками, затем лидеры перейдут к беседе тет-а-тет.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетической безопасности, военную сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.

После сегодняшней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена будет опубликовано всеобъемлющую совместное заявление с общими позициями двух сторон.

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