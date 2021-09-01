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Зеленський передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців

Зеленський передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українська делегація у Вашингтоні передала команді президента Джо Байдена списки полонених і зниклих без вести українців. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Байденом, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане Президенте, список всіх полонених України. Ми підготували списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії. Їх біля 450 людей”, — сказав президент.

Деталі

Глава держави задався питанням, яку роль може зіграти США у допомозі цим громадянам.

Контекст

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байденом лідери країн обговорять повернення та обмін полонених і зниклих без вести українців.

Додамо

Раніше у Білому Домі стартувала довгоочікувана зустріч Байдена і Зеленського.

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