Зеленський везе у США список полонених і зниклих безвісти українців

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"Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх і зниклих безвісти, і заручників, і військовополонених, і політв'язнів. Я знаю, що президент повезе їх в Америку. Я думаю, те ж питання буде там і підніматися і обговорюватися", - заявила Денісова.

Додамо

За інформацією омбудсмена, за роки збройної агресії Російської Федерації проти України у Донецькій та Луганській областях за даними СБУ вважаються зниклими безвісти 258 осіб, з яких 67 військовослужбовців та резервістів. На території окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополя задокументовано 43 випадки насильницького зникнення.

Нагадаємо

Відомо, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом було перенесено на 1 вересня. Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге — спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось “у зв’язку з розширенням програми візиту”.