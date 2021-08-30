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Зеленский везет в США список пленных и пропавших без вести украинцев

Зеленский везет в США список пленных и пропавших без вести украинцев

Киев  •  УНН

 • 20351 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байденом лидеры стран обсудят возвращение и обмен пленных и пропавших без вести украинцев. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

"Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, и заложников, и военнопленных, и политзаключенных. Я знаю, что президент повезет их в Америку. Я думаю, тот же вопрос будет там и подниматься и обсуждаться", - заявила Денисова.

Добавим

По информации омбудсмена, за годы вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в Донецкой и Луганской областях по данным СБУ считаются пропавшими без вести 258 человек, из которых 67 военнослужащих и резервистов. На территории оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополя задокументировано 43 случая насильственного исчезновения.

Напомним

Известно, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом было перенесено на 1 сентября. Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

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