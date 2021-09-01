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Зеленский передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев

Зеленский передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев

Киев  •  УНН

 • 23082 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинская делегация в Вашингтоне передала команде президента Джо Байдена списки пленных и пропавших без вести украинцев. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время встречи с Байденом, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы сегодня утром передали вашей команде, господин Президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. Их около 450 человек", - сказал президент.

Детали

Глава государства задался вопросом, какую роль может сыграть США в помощи этим гражданам.

Контекст

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байденом лидеры стран обсудят возвращение и обмен пленных и пропавших без вести украинцев.

Добавим

Ранее в Белом Доме стартовала долгожданная встреча Байдена и Зеленского.

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