Реформа ВРП заблокована: у четвер "на килим" до Зеленського викликали керівництво Ради суддів

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Члени Ради суддів сьогодні не змогли делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, тим самим заблокувавши реформу ВРП. У зв’язку зі згаданою ситуацією верхівка Ради суддів, а також міжнародні партнери та парламентарі, мають зібратись 16 вересня в Офісі Президента, повідомляє УНН.