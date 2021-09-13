Реформа ВРП заблокована: у четвер "на килим" до Зеленського викликали керівництво Ради суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Члени Ради суддів сьогодні не змогли делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, тим самим заблокувавши реформу ВРП. У зв’язку зі згаданою ситуацією верхівка Ради суддів, а також міжнародні партнери та парламентарі, мають зібратись 16 вересня в Офісі Президента, повідомляє УНН.
Цитата:
“В Офісі Президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки", - повідомила в понеділок пресслужба Глави держави.
Деталі
"На сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради", - вказали в ОП.
В ОП зазначили, що той факт, що Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, “викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи”.
Контекст
Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068.
3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.
У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя вже поточного тижня.
Ба більше, міжнародні партнери минулого тижня вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.
Однак сьогодні стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.
Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість - не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.
Додамо, що пізніше сьогодні РСУ більшістю голосів підтримала рішення щодо необхідності затвердження документа, який регулюватиме процедуру надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України.