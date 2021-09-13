Реформа ВСП заблокирована: в четверг "на ковер" к Зеленскому вызвали руководство Совета судей

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"В Офисе Президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки", - сообщила в понедельник пресс-служба Главы государства.

Детали

"На сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет", - указали в ОП.

В ОП отметили, что тот факт, что Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, "вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищения судебной системы".

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета.

У Зеленского ожидали старт работы Этического совета Высшего совета правосудия уже на текущей неделе.

Более того, международные партнеры на прошлой неделе уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако сегодня стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совета.

Так, в частности, 16 членов Совета судей, то есть большинство - не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

Добавим, что позднее сегодня Совет судей большинством голосов поддержал решение о необходимости утверждения документа, который будет регулировать процедуру предоставления предложений по кандидатам на должность члена Этического совета по квоте Совета судей Украины.