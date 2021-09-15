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Веніславський: завтрашній день буде переломним для судової влади

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Зустріч у четвер в Офісі президента з представниками судової влади, зокрема керівництвом Ради суддів, в контексті реформування Вищої Ради правосуддя, буде переломною, вважає представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, передає УНН.

Цитата

“Судова влада противиться реформуванню. Це природньо, тому що статус кво дуже багатьох суддів влаштовує. Якщо проаналізувати, за якими підставами Рада суддів обирала своїх членів до Етичної ради, то там такі надумані, притягнуті за вуха аргументи. Тому, я думаю, зустріч, яка відбудеться у президента, має точно принести результат”, — зазначив представник президента в коментарі УНН.

Деталі

Зі слів Веніславського, у Глави держави знайдуться аргументи, які б переконали представників судової влади виконати прямі імперативні вимоги закону і надати своїх членів до складу етичної ради. Від цього залежить реформування судової влади загалом, наголосив співрозмовник УНН.

“Я переконаний, що на завтрашній зустрічі вони одумаються і дадуть своїх членів до Етичної ради. Я думаю, завтрашній день буде переломним для судової влади”, — додав представник Президента в КСУ.

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.

У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.

Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією верхівка Ради суддів, а також міжнародні партнери та парламентарі, мають зібратись 16 вересня в Офісі Президента.

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