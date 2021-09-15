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Вениславский: завтрашний день будет переломным для судебной власти

Вениславский: завтрашний день будет переломным для судебной власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Встреча в четверг в Офисе президента с представителями судебной власти, в частности руководством Совета судей, в контексте реформирования Высшего Совета правосудия, будет переломной, считает представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, передает УНН.

Цитата

"Судебная власть противится реформированию. Это естественно, потому что статус-кво очень многих судей устраивает. Если проанализировать, по каким основаниям Совет судей выбирал своих членов в Этический совет, то там такие надуманные, притянутые за уши аргументы. Поэтому, я думаю, встреча, которая состоится у президента, должна точно принести результат", - отметил представитель президента в комментарии УНН.

Детали

По словам Вениславского, у главы государства найдутся аргументы, которые бы убедили представителей судебной власти выполнить прямые императивные требования закона и предоставить своих членов в состав Этического совета. От этого зависит реформирование судебной власти в целом, отметил собеседник УНН.

"Я убежден, что на завтрашней встрече они одумаются и дадут своих членов в Этический совет. Я думаю, завтрашний день будет переломным для судебной власти", - добавил представитель Президента в КСУ.

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета.

У Зеленского ожидали старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство - не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией верхушка Совета судей, а также международные партнеры и парламентарии, должны собраться 16 сентября в Офисе Президента.

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