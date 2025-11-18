Переговори Зеленського та Віткоффа у Туреччині відбудуться без російської участі, заявили в кремлі

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 10941 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 18635 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 16812 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 54389 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 46740 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 43339 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36562 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25911 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71225 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27522 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4.1м/с
70%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 31399 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 24212 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 17187 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 16912 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 18443 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71226 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 102219 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 93955 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 151238 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 128111 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Одарченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 2778 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 3712 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 28770 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 37676 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 37707 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Свіфт
Золото

Переговори Зеленського та Віткоффа у Туреччині відбудуться без російської участі, заявили в кремлі

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Заплановані переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента Трампа Стіва Віткоффа у Туреччині пройдуть без участі росії. Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що росії не отримувала інформації про зустріч, але чекатиме на її результати.

Переговори Зеленського та Віткоффа у Туреччині відбудуться без російської участі, заявили в кремлі

Заплановані у Туреччині переговори, на яких мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф пройдуть без залучення представників рф. Про це підтвердив у коментарі росЗМІ, прессекретар очільника кремля дмитро пєсков, інформує УНН.

Деталі

19 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де наразі запланована його зустріч з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. В кремлі прокоментували подію, заявивши що участь рф в у найближчих контактах у Туреччині не запланована.

Поки що ці контакти без російської участі. Чекатимемо на інформацію, про що йтиметься

 - сказав прессекретар президента росії дмитро пєсков.

Посадовець наголосив, що в москві жодної інформації не отримували, втім  "чекатимуть" на результати зустрічі у Туреччині.

"Змушені вживати заходів": у кремлі відповіли на застереження міністра оборони ФРН про початок війни рф-НАТО17.11.25, 14:14 • 2562 перегляди

Нагадаємо

У кремлі заявили, що триває розмова про можливий обмін полоненими з Україною, відмовившись надати подробиці. Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про домовленості щодо звільнення 1200 українців.

В Альянсі поки не досягнуто єдиної позиції щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України.

кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання07.11.25, 18:37 • 13153 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна