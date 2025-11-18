Переговори Зеленського та Віткоффа у Туреччині відбудуться без російської участі, заявили в кремлі
Київ • УНН
Заплановані переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента Трампа Стіва Віткоффа у Туреччині пройдуть без участі росії. Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що росії не отримувала інформації про зустріч, але чекатиме на її результати.
Заплановані у Туреччині переговори, на яких мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф пройдуть без залучення представників рф. Про це підтвердив у коментарі росЗМІ, прессекретар очільника кремля дмитро пєсков, інформує УНН.
Деталі
19 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де наразі запланована його зустріч з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. В кремлі прокоментували подію, заявивши що участь рф в у найближчих контактах у Туреччині не запланована.
Поки що ці контакти без російської участі. Чекатимемо на інформацію, про що йтиметься
Посадовець наголосив, що в москві жодної інформації не отримували, втім "чекатимуть" на результати зустрічі у Туреччині.
Нагадаємо
У кремлі заявили, що триває розмова про можливий обмін полоненими з Україною, відмовившись надати подробиці. Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про домовленості щодо звільнення 1200 українців.
В Альянсі поки не досягнуто єдиної позиції щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України.
