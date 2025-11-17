кремль заявив про продовження розмов щодо обміну полоненими з Україною - Reuters

У кремлі заявили, що триває розмова про можливий обмін полоненими між росією і Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Водночас в кремлі відмовились надати додаткові подробиці.

Додатково

З початку повномасштабного вторгнення російська і українська сторони неодноразово проводили обміни полоненими. Обидві країни підписали і ратифікували міжнародні конвенції щодо поводження з полоненими, але, на відміну від України, яка повертає російських полонених цілими і неушкодженими, рф систематично чинить насилля щодо українських полонених - не лише військових, а й цивільних.

Українці, які повертаються з російського полону, зазнають катувань, зокрема, фізичних і психологічних, а також принижень за національною ознакою. Їм не надають необхідного рівня медичної допомоги - також українських полонених вбивають росіяни.

Інститут вивчення війни зазначив, що російська влада заохочує воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення.

Нагадаємо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців.