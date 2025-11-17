$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 694 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2918 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8658 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12710 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15112 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36235 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23997 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18987 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21256 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
кремль заявив про продовження розмов щодо обміну полоненими з Україною - Reuters

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У кремлі заявили, що триває розмова про можливий обмін полоненими з Україною, відмовившись надати подробиці. Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про домовленості щодо звільнення 1200 українців.

У кремлі заявили, що триває розмова про можливий обмін полоненими між росією і Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Водночас в кремлі відмовились надати додаткові подробиці.

Додатково

З початку повномасштабного вторгнення російська і українська сторони неодноразово проводили обміни полоненими. Обидві країни підписали і ратифікували міжнародні конвенції щодо поводження з полоненими, але, на відміну від України, яка повертає російських полонених цілими і неушкодженими, рф систематично чинить насилля щодо українських полонених - не лише військових, а й цивільних.

Українці, які повертаються з російського полону, зазнають катувань, зокрема, фізичних і психологічних, а також принижень за національною ознакою. Їм не надають необхідного рівня медичної допомоги - також українських полонених вбивають росіяни.

Інститут вивчення війни зазначив, що російська влада заохочує воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення.

Нагадаємо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Інститут вивчення війни
Reuters
Україна