3220 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
8024 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
12071 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 31052 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 22085 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18121 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 20600 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16275 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25732 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41869 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 31055 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 71382 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 07:00 • 66070 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
14 ноября, 13:27 • 122761 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 101186 просмотра
кремль заявил о продолжении переговоров по обмену пленными с Украиной - Reuters

Киев • УНН

 250 просмотра

В кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными с Украиной, отказавшись предоставить подробности. Ранее Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о договоренностях по освобождению 1200 украинцев.

кремль заявил о продолжении переговоров по обмену пленными с Украиной - Reuters

В кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В то же время в кремле отказались предоставить дополнительные подробности.

Дополнительно

С начала полномасштабного вторжения российская и украинская стороны неоднократно проводили обмены пленными. Обе страны подписали и ратифицировали международные конвенции по обращению с пленными, но, в отличие от Украины, которая возвращает российских пленных целыми и невредимыми, рф систематически совершает насилие в отношении украинских пленных - не только военных, но и гражданских.

Украинцы, возвращающиеся из российского плена, подвергаются пыткам, в частности, физическим и психологическим, а также унижениям по национальному признаку. Им не оказывают необходимого уровня медицинской помощи - также украинских пленных убивают россияне.

Институт изучения войны отметил, что российские власти поощряют военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения.

Напомним

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев.

Евгений Устименко

