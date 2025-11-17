кремль заявил о продолжении переговоров по обмену пленными с Украиной - Reuters

В кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В то же время в кремле отказались предоставить дополнительные подробности.

Дополнительно

С начала полномасштабного вторжения российская и украинская стороны неоднократно проводили обмены пленными. Обе страны подписали и ратифицировали международные конвенции по обращению с пленными, но, в отличие от Украины, которая возвращает российских пленных целыми и невредимыми, рф систематически совершает насилие в отношении украинских пленных - не только военных, но и гражданских.

Украинцы, возвращающиеся из российского плена, подвергаются пыткам, в частности, физическим и психологическим, а также унижениям по национальному признаку. Им не оказывают необходимого уровня медицинской помощи - также украинских пленных убивают россияне.

Институт изучения войны отметил, что российские власти поощряют военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения.

Напомним

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев.