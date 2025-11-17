кремль заявил о продолжении переговоров по обмену пленными с Украиной - Reuters
Киев • УНН
В кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными с Украиной, отказавшись предоставить подробности. Ранее Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о договоренностях по освобождению 1200 украинцев.
В кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В то же время в кремле отказались предоставить дополнительные подробности.
Дополнительно
С начала полномасштабного вторжения российская и украинская стороны неоднократно проводили обмены пленными. Обе страны подписали и ратифицировали международные конвенции по обращению с пленными, но, в отличие от Украины, которая возвращает российских пленных целыми и невредимыми, рф систематически совершает насилие в отношении украинских пленных - не только военных, но и гражданских.
Украинцы, возвращающиеся из российского плена, подвергаются пыткам, в частности, физическим и психологическим, а также унижениям по национальному признаку. Им не оказывают необходимого уровня медицинской помощи - также украинских пленных убивают россияне.
Институт изучения войны отметил, что российские власти поощряют военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения.
Напомним
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев.