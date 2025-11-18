Переговоры Зеленского и Виткоффа в Турции пройдут без российского участия, заявили в кремле

Запланированные в Турции переговоры, на которых должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента Трампа Стив Виткофф, пройдут без привлечения представителей РФ. Об этом подтвердил в комментарии росСМИ пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, информирует УНН.

Подробности

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию, где сейчас запланирована его встреча со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. В Кремле прокомментировали событие, заявив, что участие РФ в ближайших контактах в Турции не запланировано.

Пока эти контакты без российского участия. Будем ждать информацию, о чем пойдет речь - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул, что в Москве никакой информации не получали, впрочем, "будут ждать" результатов встречи в Турции.

"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО

Напомним

В Кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными с Украиной, отказавшись предоставить подробности. Ранее Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о договоренностях по освобождению 1200 украинцев.

В Альянсе пока не достигнута единая позиция относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины.

кремль опровергает слухи о «немилости» лаврова, но детали вызывают вопросы