Переговоры Зеленского и Виткоффа в Турции пройдут без российского участия, заявили в кремле
Киев • УНН
Запланированные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента Трампа Стива Виткоффа в Турции пройдут без участия россии. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия не получала информации о встрече, но будет ждать ее результатов.
Подробности
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию, где сейчас запланирована его встреча со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. В Кремле прокомментировали событие, заявив, что участие РФ в ближайших контактах в Турции не запланировано.
Пока эти контакты без российского участия. Будем ждать информацию, о чем пойдет речь
Чиновник подчеркнул, что в Москве никакой информации не получали, впрочем, "будут ждать" результатов встречи в Турции.
Напомним
В Кремле заявили, что продолжается разговор о возможном обмене пленными с Украиной, отказавшись предоставить подробности. Ранее Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о договоренностях по освобождению 1200 украинцев.
