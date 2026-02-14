Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час перемовин Україна-США-рф вдалося звузити коло питань, які заважають мирному врегулюванню, але негативний момент полягає в тому, що залишилися найскладніші питання. Про це Рубіо сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Позитивний момент полягає в тому, що ми звузили коло питань, які заважають врегулюванню, але негативний момент полягає в тому, що залишилися найскладніші питання. Я не знаю, ми не знаємо, чи серйозно росія ставиться до закінчення війни, чи має вона намір це робити, ми не знаємо, на які умови погодиться росія, але ми продовжуємо наші спроби - сказав Рубіо.

Він зазначив, що США наклали нові санкції на російську нафтову промисловість, і під час обговорення з Індією США натиснули на неї, щоб вона перестала купувати російську нафту.

"Триває програма PURL, яка дозволяє постачати американську зброю Україні. Ідеться не про виграш часу, ідеться про досягнення результату, який влаштує Україну, який прийме росія. Поки що контури не ясні, але я думаю, що добре, що вперше минулого тижня відбулася зустріч технічних експертів. У вівторок переговори продовжаться, загалом, ми будемо продовжувати робити все можливе для закінчення цього збройного конфлікту", - додав Рубіо.

Нагадаємо

