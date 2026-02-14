$42.990.00
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
06:42 • 5184 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
13 лютого, 16:25 • 20279 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
13 лютого, 14:32 • 38079 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34045 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34326 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
13 лютого, 11:25 • 61172 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 10:00 • 84101 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 64521 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34786 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори Україна-США-рф звузили коло питань, але залишилися найскладніші. США не знають, чи серйозно росія ставиться до закінчення війни.

Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час перемовин Україна-США-рф вдалося звузити коло питань, які заважають мирному врегулюванню, але негативний момент полягає в тому, що залишилися найскладніші питання. Про це Рубіо сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Позитивний момент полягає в тому, що ми звузили коло питань, які заважають врегулюванню, але негативний момент полягає в тому, що залишилися найскладніші питання. Я не знаю, ми не знаємо, чи серйозно росія ставиться до закінчення війни, чи має вона намір це робити, ми не знаємо, на які умови погодиться росія, але ми продовжуємо наші спроби

- сказав Рубіо.

Він зазначив, що США наклали нові санкції на російську нафтову промисловість, і під час обговорення з Індією США натиснули на неї, щоб вона перестала купувати російську нафту.

"Триває програма PURL, яка дозволяє постачати американську зброю Україні. Ідеться не про виграш часу, ідеться про досягнення результату, який влаштує Україну, який прийме росія. Поки що контури не ясні, але я думаю, що добре, що вперше минулого тижня відбулася зустріч технічних експертів. У вівторок переговори продовжаться, загалом, ми будемо продовжувати робити все можливе для закінчення цього збройного конфлікту", - додав Рубіо.

Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters14.02.26, 08:11 • 2428 переглядiв

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не знають, чи серйозно росія налаштована на завершення війни. Він зазначив, що рф озвучує свої умови, але невідомо, чи будуть вони прийнятними для України.

Павло Башинський

