Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не знають, чи росія серйозно налаштована на завершення війни. За його словами, рф каже, що готова. Про це Рубіо сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Відповідь така: "Ми не знаємо". Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну. Вони кажуть, що так, і за яких умов вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які росія завжди погодиться. Але ми будемо продовжувати перевіряти це