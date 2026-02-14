$42.990.00
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 4450 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 19939 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 37718 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 33774 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34173 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 60907 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 83505 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 63876 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34691 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Публікації
Ексклюзиви
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не знають, чи серйозно росія налаштована на завершення війни. Він зазначив, що рф озвучує свої умови, але невідомо, чи будуть вони прийнятними для України.

Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не знають, чи росія серйозно налаштована на завершення війни. За його словами, рф каже, що готова. Про це Рубіо сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Відповідь така: "Ми не знаємо". Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну. Вони кажуть, що так, і за яких умов вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які росія завжди погодиться. Але ми будемо продовжувати перевіряти це

- сказав Рубіо.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування від зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо залежить від держсекретаря.

Павло Башинський

