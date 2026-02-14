Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не знают, серьезно ли россия настроена на завершение войны. По его словам, рф говорит, что готова. Об этом Рубио сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Ответ таков: "Мы не знаем". Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну. Они говорят, что да, и при каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые россия всегда согласится. Но мы будем продолжать проверять это