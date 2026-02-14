Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио

$42.990.00
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 5660 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 20439 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 38254 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34181 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34414 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 61321 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 84483 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 64976 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 34856 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзивы
Популярные новости
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности13 февраля, 23:38 • 10364 просмотра
Одесса подверглась ночной атаке БПЛА, поврежден жилой домPhoto14 февраля, 00:04 • 6114 просмотра
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акцентыVideo14 февраля, 00:46 • 5038 просмотра
Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian14 февраля, 01:20 • 4602 просмотра
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал14 февраля, 01:57 • 5504 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 61321 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 84483 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 58362 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 76772 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 118001 просмотра
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 502 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10424 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 13915 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36145 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 35987 просмотра
Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов, но остались самые сложные. США не знают, серьезно ли россия относится к окончанию войны.

Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров Украина-США-рф удалось сузить круг вопросов, мешающих мирному урегулированию, но негативный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Об этом Рубио сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Позитивный момент заключается в том, что мы сузили круг вопросов, которые мешают урегулированию, но негативный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Я не знаю, мы не знаем, серьезно ли россия относится к окончанию войны, намерена ли она это делать, мы не знаем, на какие условия согласится россия, но мы продолжаем наши попытки

- сказал Рубио.

Он отметил, что США наложили новые санкции на российскую нефтяную промышленность, и во время обсуждения с Индией США надавили на нее, чтобы она перестала покупать российскую нефть.

"Продолжается программа PURL, которая позволяет поставлять американское оружие Украине. Речь идет не о выигрыше времени, речь идет о достижении результата, который устроит Украину, который примет россия. Пока что контуры не ясны, но я думаю, что хорошо, что впервые на прошлой неделе состоялась встреча технических экспертов. Во вторник переговоры продолжатся, в целом, мы будем продолжать делать все возможное для окончания этого вооруженного конфликта", - добавил Рубио.

Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14.02.26, 08:11 • 2490 просмотров

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не знают, серьезно ли россия настроена на завершение войны. Он отметил, что рф озвучивает свои условия, но неизвестно, будут ли они приемлемыми для Украины.

Павел Башинский

