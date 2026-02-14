Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров Украина-США-рф удалось сузить круг вопросов, мешающих мирному урегулированию, но негативный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Об этом Рубио сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Позитивный момент заключается в том, что мы сузили круг вопросов, которые мешают урегулированию, но негативный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Я не знаю, мы не знаем, серьезно ли россия относится к окончанию войны, намерена ли она это делать, мы не знаем, на какие условия согласится россия, но мы продолжаем наши попытки - сказал Рубио.

Он отметил, что США наложили новые санкции на российскую нефтяную промышленность, и во время обсуждения с Индией США надавили на нее, чтобы она перестала покупать российскую нефть.

"Продолжается программа PURL, которая позволяет поставлять американское оружие Украине. Речь идет не о выигрыше времени, речь идет о достижении результата, который устроит Украину, который примет россия. Пока что контуры не ясны, но я думаю, что хорошо, что впервые на прошлой неделе состоялась встреча технических экспертов. Во вторник переговоры продолжатся, в целом, мы будем продолжать делать все возможное для окончания этого вооруженного конфликта", - добавил Рубио.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не знают, серьезно ли россия настроена на завершение войны. Он отметил, что рф озвучивает свои условия, но неизвестно, будут ли они приемлемыми для Украины.