Пентагон просить Трампа схвалити першу за 60 років страту військовослужбовця США
Київ • УНН
Міністерство оборони США готує офіційне звернення до президента Дональда Трампа із проханням схвалити страту колишнього майора армії Нідала Хасана, який у 2009 році влаштував масову стрілянину у Форт-Худі, штат Техас. Якщо президент погодиться, це стане першою стратою американського військовослужбовця за понад шість десятиліть. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.
Деталі
Хасан, військовий психіатр палестинського походження, відкрив вогонь у Центрі підготовки солдатів, убивши 13 людей і поранивши ще 32 у 2009 році. З того часу він перебуває у камері смертників у Форт-Лівенворті, штат Канзас, очікуючи остаточного підписання смертної кари президентом. Під час судового процесу він заявив, що діяв на захист "Ісламської імперії" та виступав проти участі США у війнах в Іраку та Афганістані.
У 2013 році військовий трибунал визнав його винним і засудив до смертної кари. Протягом більш ніж десяти років він подавав апеляції, однак у квітні 2025 року його остання скарга була остаточно відхилена, що відкрило шлях до виконання вироку.
Я на 100% відданий справі забезпечення виконання смертної кари для Нідала Хасана. Цей жорстокий терорист заслуговує на найсуворіше законне покарання. Жертви та ті, хто вижив, мають отримати справедливість без зволікань
Справу Хасана від самого початку супроводжували скандали. Пентагон класифікував напад як "насильство на робочому місці", що викликало хвилю критики з боку сімей загиблих та експертів, які наполягали, що мова йде про ідеологічно мотивований терористичний акт.
Нині Хасан залишається одним із чотирьох ув’язнених, які очікують страти у межах військової юрисдикції США. Остаточне рішення тепер залежить від президента Трампа.
