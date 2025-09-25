Пентагон просит Трампа одобрить первую за 60 лет казнь военнослужащего США

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
06:09 • 6062 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27663 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42924 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41130 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40278 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37602 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60371 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22799 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51901 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана00:56 • 16975 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 16811 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 15683 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 21838 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 12658 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 60388 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 56208 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51914 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 61276 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 69474 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Крым
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 3054 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 47853 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 107045 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 65965 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 79250 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Су-34
YouTube
Spotify
МиГ-31

Пентагон просит Трампа одобрить первую за 60 лет казнь военнослужащего США

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Министерство обороны США готовит обращение к президенту Дональду Трампу с просьбой одобрить казнь Нидала Хасана, который в 2009 году совершил стрельбу в Форт-Худе. Это может стать первой казнью американского военнослужащего за более чем шесть десятилетий.

Пентагон просит Трампа одобрить первую за 60 лет казнь военнослужащего США

Министерство обороны США готовит официальное обращение к президенту Дональду Трампу с просьбой одобрить казнь бывшего майора армии Нидала Хасана, который в 2009 году устроил массовую стрельбу в Форт-Худе, штат Техас. Если президент согласится, это станет первой казнью американского военнослужащего за более чем шесть десятилетий. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Хасан, военный психиатр палестинского происхождения, открыл огонь в Центре подготовки солдат, убив 13 человек и ранив еще 32 в 2009 году. С тех пор он находится в камере смертников в Форт-Ливенворте, штат Канзас, ожидая окончательного подписания смертной казни президентом. Во время судебного процесса он заявил, что действовал в защиту "Исламской империи" и выступал против участия США в войнах в Ираке и Афганистане.

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией23.09.25, 09:48 • 3192 просмотра

В 2013 году военный трибунал признал его виновным и приговорил к смертной казни. В течение более чем десяти лет он подавал апелляции, однако в апреле 2025 года его последняя жалоба была окончательно отклонена, что открыло путь к исполнению приговора.

Я на 100% предан делу обеспечения исполнения смертной казни для Нидала Хасана. Этот жестокий террорист заслуживает самого сурового законного наказания. Жертвы и выжившие должны получить справедливость без промедлений 

– заявил Министр обороны Пит Хегсет в интервью Fox News Digital.

Дело Хасана с самого начала сопровождали скандалы. Пентагон классифицировал нападение как "насилие на рабочем месте", что вызвало волну критики со стороны семей погибших и экспертов, которые настаивали, что речь идет об идеологически мотивированном террористическом акте.

Сейчас Хасан остается одним из четырех заключенных, ожидающих казни в рамках военной юрисдикции США. Окончательное решение теперь зависит от президента Трампа.

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17.09.25, 04:01 • 23881 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Канзас
Фокс Ньюс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Ирак
Афганистан
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты