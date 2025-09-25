Пентагон просит Трампа одобрить первую за 60 лет казнь военнослужащего США
Министерство обороны США готовит обращение к президенту Дональду Трампу с просьбой одобрить казнь Нидала Хасана, который в 2009 году совершил стрельбу в Форт-Худе. Это может стать первой казнью американского военнослужащего за более чем шесть десятилетий.
Хасан, военный психиатр палестинского происхождения, открыл огонь в Центре подготовки солдат, убив 13 человек и ранив еще 32 в 2009 году.
Детали
Хасан, военный психиатр палестинского происхождения, открыл огонь в Центре подготовки солдат, убив 13 человек и ранив еще 32 в 2009 году. С тех пор он находится в камере смертников в Форт-Ливенворте, штат Канзас, ожидая окончательного подписания смертной казни президентом. Во время судебного процесса он заявил, что действовал в защиту "Исламской империи" и выступал против участия США в войнах в Ираке и Афганистане.
В 2013 году военный трибунал признал его виновным и приговорил к смертной казни. В течение более чем десяти лет он подавал апелляции, однако в апреле 2025 года его последняя жалоба была окончательно отклонена, что открыло путь к исполнению приговора.
Я на 100% предан делу обеспечения исполнения смертной казни для Нидала Хасана. Этот жестокий террорист заслуживает самого сурового законного наказания. Жертвы и выжившие должны получить справедливость без промедлений
Дело Хасана с самого начала сопровождали скандалы. Пентагон классифицировал нападение как "насилие на рабочем месте", что вызвало волну критики со стороны семей погибших и экспертов, которые настаивали, что речь идет об идеологически мотивированном террористическом акте.
Сейчас Хасан остается одним из четырех заключенных, ожидающих казни в рамках военной юрисдикции США. Окончательное решение теперь зависит от президента Трампа.
