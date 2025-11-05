Парламент ухвалив закон щодо контролю за лікарняними: що передбачається
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13062, що покращує контроль за лікарняними та передбачає механізм повернення страхових виплат. Закон удосконалює перевірки видачі листків непрацездатності та дозволяє паперові лікарняні на постійній основі.
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт (№13062), який покращує контроль за видачею та продовженням лікарняних, а також передбачає механізм повернення страхових виплат у разі неправомірної видачі лікарняного, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, закон:
- удосконалює процес проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;
- уточнює механізм компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію;
- передбачає можливість використання, в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі;
- передбачає, що порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, обставини та випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі встановлюється центральним органом виконавчої̈ влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.
Реалізація цього закону, як очікується, матиме позитивний вплив на дотримання прав застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності.
