Парламент ухвалив закон щодо контролю за лікарняними: що передбачається

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт (№13062), який покращує контроль за видачею та продовженням лікарняних, а також передбачає механізм повернення страхових виплат у разі неправомірної видачі лікарняного, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, закон:

удосконалює процес проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;

уточнює механізм компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію;

передбачає можливість використання, в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі;

передбачає, що порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, обставини та випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі встановлюється центральним органом виконавчої̈ влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.

Реалізація цього закону, як очікується, матиме позитивний вплив на дотримання прав застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності.

