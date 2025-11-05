Парламент принял закон о контроле за больничными: что предусматривается
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13062, улучшающий контроль за больничными и предусматривающий механизм возврата страховых выплат. Закон совершенствует проверки выдачи листков нетрудоспособности и разрешает бумажные больничные на постоянной основе.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13062), который улучшает контроль за выдачей и продлением больничных, а также предусматривает механизм возврата страховых выплат в случае неправомерной выдачи больничного, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, закон:
- совершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования;
- уточняет механизм компенсации сумм страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования на компенсацию;
- предусматривает возможность использования, в отдельных случаях, бумажных листков нетрудоспособности не на время действия военного положения, а на постоянной основе;
- предусматривает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, обстоятельства и случаи оформления листков нетрудоспособности в бумажной форме устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом управления.
Реализация этого закона, как ожидается, окажет положительное влияние на соблюдение прав застрахованных лиц в системе общеобязательного социального страхования по временной потере трудоспособности.
Работодатель имеет право проверять ваш больничный на правдивость - ПФУ25.02.25, 13:35 • 20590 просмотров