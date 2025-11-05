Парламент принял закон о контроле за больничными: что предусматривается

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13062), который улучшает контроль за выдачей и продлением больничных, а также предусматривает механизм возврата страховых выплат в случае неправомерной выдачи больничного, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, закон:

совершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования;

уточняет механизм компенсации сумм страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования на компенсацию;

предусматривает возможность использования, в отдельных случаях, бумажных листков нетрудоспособности не на время действия военного положения, а на постоянной основе;

предусматривает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, обстоятельства и случаи оформления листков нетрудоспособности в бумажной форме устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом управления.

Реализация этого закона, как ожидается, окажет положительное влияние на соблюдение прав застрахованных лиц в системе общеобязательного социального страхования по временной потере трудоспособности.

