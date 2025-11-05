ukenru
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 11447 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 13878 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 16573 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 18580 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 16558 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33306 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32057 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54043 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 41306 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
Парламент принял закон о контроле за больничными: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13062, улучшающий контроль за больничными и предусматривающий механизм возврата страховых выплат. Закон совершенствует проверки выдачи листков нетрудоспособности и разрешает бумажные больничные на постоянной основе.

Парламент принял закон о контроле за больничными: что предусматривается

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13062), который улучшает контроль за выдачей и продлением больничных, а также предусматривает механизм возврата страховых выплат в случае неправомерной выдачи больничного, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, закон:

  • совершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования;
    • уточняет механизм компенсации сумм страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования на компенсацию;
      • предусматривает возможность использования, в отдельных случаях, бумажных листков нетрудоспособности не на время действия военного положения, а на постоянной основе;
        • предусматривает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, обстоятельства и случаи оформления листков нетрудоспособности в бумажной форме устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом управления.

          Реализация этого закона, как ожидается, окажет положительное влияние на соблюдение прав застрахованных лиц в системе общеобязательного социального страхования по временной потере трудоспособности.

