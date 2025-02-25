Работодатель имеет право проверять ваш больничный на правдивость - ПФУ
Киев • УНН
Работодатели имеют право обращаться в ПФУ для проверки обоснованности выданных работникам больничных листов. Проверку осуществляют уполномоченные лица Фонда и специальные врачи согласно постановлению Кабмина.
Работодатели могут обращаться в Пенсионный фонд Украины для проведения проверки обоснованности больничного, выданного работнику, в случае возникновения сомнений относительно правильности выдачи или продления листка нетрудоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Детали
Согласно украинскому законодательству, основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком, листок нетрудоспособности.
Согласно части третьей статьи 22 указанного Закона решение о назначении страховой выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности принимается страхователем или уполномоченными им лицами
В свою очередь, страхователь или уполномоченные им лица осуществляют контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимают решение об отказе в назначении или прекращении страховых выплат (полностью или частично), рассматривают основание и правильность выдачи документов, которые являются обоснованием для предоставления страховых выплат.
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Проверку проводят уполномоченные должностные лица Фонда или специальные врачи, список которых утверждается правлением Пенсионного фонда Украины. Это позволяет работодателям быть уверенными в законности предоставления социальных выплат работникам и предотвратить возможные нарушения.
Именно обращение работодателей является основанием для проведения проверки обоснованности выдачи листков нетрудоспособности. В частности, это предусматривается постановлением Кабмина от 3 марта 2023 года, которое определяет, как проводятся проверки документов для начисления пособия.
«Таким образом, при необходимости страхователь может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины относительно осуществления проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности», - говорится в сообщении.
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