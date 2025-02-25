Роботодавець має право перевіряти ваш лікарняний на правдивість - ПФУ

Роботодавці можуть звертатися до Пенсійного фонду України для проведення перевірки обґрунтованості лікарняного, виданого працівникові, у разі виникнення сумнівів щодо правильності видачі чи продовження листка непрацездатності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Згідно з українським законодавством, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності.

Згідно з частиною третьою статті 22 зазначеного Закону рішення про призначення страхової виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається страхувальником або уповноваженими ним особами - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є обґрунтуванням для надання страхових виплат.

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Перевірку проводять уповноважені посадові особи Фонду або спеціальні лікарі, список яких затверджується правлінням Пенсійного фонду України. Це дозволяє роботодавцям бути впевненими в законності надання соціальних виплат працівникам та запобігти можливим порушенням.

Саме звернення роботодавців є підставою для проведення перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності. Зокрема, це передбачається постановою Кабміну від 3 березня 2023 року, яка визначає, як проводяться перевірки документів для нарахування допомоги.

"Таким чином, за потреби страхувальник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України щодо здійснення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності", - йдеться у повідомленні.

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