Ексклюзив
16:59 • 11259 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 12700 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 14239 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 16007 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 25338 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 24052 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13935 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
22 жовтня, 13:10 • 12442 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 10970 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
22 жовтня, 12:50 • 9904 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Парламент Ізраїлю схвалив анексію окупованого Західного берега

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Парламент Ізраїлю попередньо схвалив законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства до Західного берега, що прирівнюється до анексії. Також прийнято законопроєкт про анексію поселення Маале-Адумім.

Парламент Ізраїлю схвалив анексію окупованого Західного берега

Законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства до окупованого Західного берега, що є рівнозначним анексії території, отримав попереднє схвалення ізраїльського парламенту. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства до окупованого Західного берега, що є рівнозначним анексії території, яку палестинці хочуть віддати під створення держави, отримав попереднє схвалення ізраїльського парламенту в середу

- пише видання.

Зазначається, що це голосування було першим із чотирьох, необхідних для ухвалення закону, і збіглося з візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ізраїлю, через місяць після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег.

Партія "Лікуд" прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу не підтримала законопроект, який був поданий депутатами, що не входять до його правлячої коаліції. Другий законопроект опозиційної партії, що пропонує анексію поселення Маале-Адумім, був прийнятий 31 голосом проти 9

- додає видання.

Наголошується, що члени коаліції Нетаньягу вже багато років закликають Ізраїль офіційно анексувати частину Західного берега, територію, до якої Ізраїль має біблійні та історичні зв'язки.

Уряд Нетаньягу розглядав анексію як відповідь на те, що у вересні низка західних союзників визнала Палестинську державу, але, схоже, відмовився від цього кроку після заперечень Трампа.

Палестинська бойова група Хамас заявила в середу, що голосування Ізраїлю щодо законопроектів про Західний берег і Маале-Адумім відображає "потворне обличчя колоніальної окупації".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню в Газі йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Сутички
Ізраїль
Джей Ді Венс
Reuters
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу