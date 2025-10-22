Парламент Ізраїлю схвалив анексію окупованого Західного берега

Законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства до окупованого Західного берега, що є рівнозначним анексії території, отримав попереднє схвалення ізраїльського парламенту. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства до окупованого Західного берега, що є рівнозначним анексії території, яку палестинці хочуть віддати під створення держави, отримав попереднє схвалення ізраїльського парламенту в середу - пише видання.

Зазначається, що це голосування було першим із чотирьох, необхідних для ухвалення закону, і збіглося з візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ізраїлю, через місяць після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег.

Партія "Лікуд" прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу не підтримала законопроект, який був поданий депутатами, що не входять до його правлячої коаліції. Другий законопроект опозиційної партії, що пропонує анексію поселення Маале-Адумім, був прийнятий 31 голосом проти 9 - додає видання.

Наголошується, що члени коаліції Нетаньягу вже багато років закликають Ізраїль офіційно анексувати частину Західного берега, територію, до якої Ізраїль має біблійні та історичні зв'язки.

Уряд Нетаньягу розглядав анексію як відповідь на те, що у вересні низка західних союзників визнала Палестинську державу, але, схоже, відмовився від цього кроку після заперечень Трампа.

Палестинська бойова група Хамас заявила в середу, що голосування Ізраїлю щодо законопроектів про Західний берег і Маале-Адумім відображає "потворне обличчя колоніальної окупації".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню в Газі йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС.