Парламент Израиля одобрил аннексию оккупированного Западного берега

Эксклюзив
16:59 • 11257 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 12695 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 14234 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 16002 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 25336 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 24051 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13935 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12442 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 10970 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50 • 9904 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогая
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
Эксклюзив
16:59 • 11258 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 25336 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 24051 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Парламент Израиля одобрил аннексию оккупированного Западного берега

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о применении израильского законодательства к Западному берегу, что приравнивается к аннексии. Также принят законопроект об аннексии поселения Маале-Адумим.

Парламент Израиля одобрил аннексию оккупированного Западного берега

Законопроект о применении израильского законодательства к оккупированному Западному берегу, что равносильно аннексии территории, получил предварительное одобрение израильского парламента. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

Законопроект о применении израильского законодательства к оккупированному Западному берегу, что равносильно аннексии территории, которую палестинцы хотят отдать под создание государства, получил предварительное одобрение израильского парламента в среду

- пишет издание.

Отмечается, что это голосование было первым из четырех, необходимых для принятия закона, и совпало с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Израиль, спустя месяц после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег.

Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху не поддержала законопроект, который был подан депутатами, не входящими в его правящую коалицию. Второй законопроект оппозиционной партии, предлагающий аннексию поселения Маале-Адумим, был принят 31 голосом против 9

- добавляет издание.

Подчеркивается, что члены коалиции Нетаньяху уже много лет призывают Израиль официально аннексировать часть Западного берега, территорию, к которой Израиль имеет библейские и исторические связи.

Правительство Нетаньяху рассматривало аннексию как ответ на то, что в сентябре ряд западных союзников признали Палестинское государство, но, похоже, отказалось от этого шага после возражений Трампа.

Палестинская боевая группа ХАМАС заявила в среду, что голосование Израиля по законопроектам о Западном берегу и Маале-Адумим отражает "уродливое лицо колониальной оккупации".

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение огня в Газе идет лучше, чем он ожидал после двух лет войны между Израилем и ХАМАС.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Столкновения
Израиль
Джей Ди Вэнс
Reuters
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху