Парламент Израиля одобрил аннексию оккупированного Западного берега
Киев • УНН
Парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о применении израильского законодательства к Западному берегу, что приравнивается к аннексии. Также принят законопроект об аннексии поселения Маале-Адумим.
Законопроект о применении израильского законодательства к оккупированному Западному берегу, что равносильно аннексии территории, получил предварительное одобрение израильского парламента. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.
Детали
Законопроект о применении израильского законодательства к оккупированному Западному берегу, что равносильно аннексии территории, которую палестинцы хотят отдать под создание государства, получил предварительное одобрение израильского парламента в среду
Отмечается, что это голосование было первым из четырех, необходимых для принятия закона, и совпало с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Израиль, спустя месяц после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег.
Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху не поддержала законопроект, который был подан депутатами, не входящими в его правящую коалицию. Второй законопроект оппозиционной партии, предлагающий аннексию поселения Маале-Адумим, был принят 31 голосом против 9
Подчеркивается, что члены коалиции Нетаньяху уже много лет призывают Израиль официально аннексировать часть Западного берега, территорию, к которой Израиль имеет библейские и исторические связи.
Правительство Нетаньяху рассматривало аннексию как ответ на то, что в сентябре ряд западных союзников признали Палестинское государство, но, похоже, отказалось от этого шага после возражений Трампа.
Палестинская боевая группа ХАМАС заявила в среду, что голосование Израиля по законопроектам о Западном берегу и Маале-Адумим отражает "уродливое лицо колониальной оккупации".
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение огня в Газе идет лучше, чем он ожидал после двух лет войны между Израилем и ХАМАС.