Папа Франциск у Давосі закликав до соціальної згуртованості, братерства та примирення
Київ • УНН
Папа Франциск, у посланні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, закликав їх протистояти несправедливості у світі.
Папа Римський Франциск, у середу, на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, закликав політичних, економічних і бізнес-лідерів вийти за рамки прибутку та забезпечити розвиток, який би приносив користь усім.
Про це передає УНН із посиланням на Vatican news.
Контекст
У листі до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі в середу 17 січня, духовний лідер католиків попередив, що світу "все більше загрожують насильство, агресія і поділ".
На жаль, озираючись навколо, ми бачимо все більш розірваний світ, в якому мільйони людей - чоловіків, жінок, батьків, матерів, дітей, - чиї обличчя нам здебільшого невідомі, продовжують страждати, не в останню чергу від наслідків тривалих конфліктів і справжніх воєн
Папа звернув увагу на те, що цьогорічний Давоський форум проходить у дуже складному кліматі "міжнародної нестабільності".
Звертаючись до його учасників, він додав: "Сподіваюся, що у ваших дискусіях буде врахована нагальна потреба сприяти соціальній згуртованості, братерству та примиренню між групами, спільнотами та державами, щоб протистояти викликам, які стоять перед нами".
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За словами Папи Римського, припинення воєн "вимагає більше, ніж просто відкласти знаряддя війни; воно вимагає протистояти несправедливості, яка є глибинною причиною конфліктів".
Голод є однією з найбільших несправедливостей сьогодення
Він також зауважив, що експлуатація природних ресурсів продовжує збагачувати меншість.
З іншого боку, цілі групи людей, які повинні були б бути природними бенефіціарами цих ресурсів, залишаються в стані великої бідності
Задля "спільного блага нашої людської сім'ї" компанії та держави усі повинні працювати разом, наголосив Папа Франциск, - це допоможе просувати далекоглядні та етично виправдані моделі глобалізації.
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