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Папа Франциск у Давосі закликав до соціальної згуртованості, братерства та примирення

Папа Франциск у Давосі закликав до соціальної згуртованості, братерства та примирення

Київ • УНН

 • 23477 перегляди

Папа Франциск, у посланні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, закликав їх протистояти несправедливості у світі.

Папа Римський Франциск, у середу, на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, закликав політичних, економічних і бізнес-лідерів вийти за рамки прибутку та забезпечити розвиток, який би приносив користь усім.

Про це передає УНН із посиланням на Vatican news.

Контекст

У листі до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі в середу 17 січня, духовний лідер католиків попередив, що світу "все більше загрожують насильство, агресія і поділ".

На жаль, озираючись навколо, ми бачимо все більш розірваний світ, в якому мільйони людей - чоловіків, жінок, батьків, матерів, дітей, - чиї обличчя нам здебільшого невідомі, продовжують страждати, не в останню чергу від наслідків тривалих конфліктів і справжніх воєн

- написав 87-річний Франциск.

Папа звернув увагу на те, що цьогорічний Давоський форум проходить у дуже складному кліматі "міжнародної нестабільності".

Звертаючись до його учасників, він додав: "Сподіваюся, що у ваших дискусіях буде врахована нагальна потреба сприяти соціальній згуртованості, братерству та примиренню між групами, спільнотами та державами, щоб протистояти викликам, які стоять перед нами".

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За словами Папи Римського, припинення воєн "вимагає більше, ніж просто відкласти знаряддя війни; воно вимагає протистояти несправедливості, яка є глибинною причиною конфліктів".

Голод є однією з найбільших несправедливостей сьогодення

- продовжує Папа у своєму листі. 

Він також зауважив, що експлуатація природних ресурсів продовжує збагачувати меншість.

З іншого боку, цілі групи людей, які повинні були б бути природними бенефіціарами цих ресурсів, залишаються в стані великої бідності

– підкреслив він.

Задля "спільного блага нашої людської сім'ї" компанії та держави усі повинні працювати разом, наголосив Папа Франциск, - це допоможе просувати далекоглядні та етично виправдані моделі глобалізації.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск закликав до міжнародної угоди, яка б регулювала розвиток та використання штучного інтелекту.

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