Папа Франциск в Давосе призвал к социальной сплоченности, братству и примирению

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  61971 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  101525 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  104924 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  136246 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  164517 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  144079 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  136755 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132054 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145717 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152062 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Папа Франциск в Давосе призвал к социальной сплоченности, братству и примирению

Папа Франциск, в послании к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, призвал их противостоять несправедливости в мире.

Новости Мира •   •  8824 просмотра
Папа Франциск в Давосе призвал к социальной сплоченности, братству и примирению

СБУ провела обыски во Львовской ОВА: что известно

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски во Львовской ОВА в связи с возможной противоправной деятельностью поставщика средств защиты.

Криминал и ЧП •   •  10341 просмотра
СБУ провела обыски во Львовской ОВА: что известно

Войска рф атаковали Херсон: погиб 65-летний мужчина

Российские войска атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

Война •   •  14196 просмотра
Войска рф атаковали Херсон: погиб 65-летний мужчина

ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Как сообщается, Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, несмотря на призывы некоторых стран-членов вернуться к пошлинам.

Экономика •   •  11746 просмотра
ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Пророссийская партия AfD стремится сделать Германию подобной россии - вице-канцлер Габек

Вице-канцлер Германии Роберт Габек предупреждает о намерениях партии AfD превратить Германию в автократическое государство, подобное россии, и призывает следить за партией на предмет любых нарушений закона.

Новости Мира •   •  9792 просмотра
Пророссийская партия AfD стремится сделать Германию подобной россии - вице-канцлер Габек

В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога: россияне перекрыли Крымский мост

В оккупированном россией Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах, раздающихся вблизи города, и перекрыто движение через Крымский мост.

Война •   •  15309 просмотра
В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога: россияне перекрыли Крымский мост

Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети

российские военные атаковали КАБом поселок в Харьковской области, ранив 10-летнего мальчика.

Война •   •  14250 просмотра
Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети

В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

28 вражеских застенков выявлено в деоккупированной Харьковской области Украины - больше всего в стране. Следователи работают с 227 потерпевшими в 10 уголовных производствах.

Война •   •  13697 просмотра
В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus. Info", открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  11021 просмотра
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

В Херсонской области в результате российского обстрела 17 января ранения получили четыре человека, в том числе 81-летняя женщина. Обстрел также нанес ущерб зданиям и транспортным средствам, начато досудебное расследование.

Война •   •  13580 просмотра
россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских