Папа Франциск в Давосе призвал к социальной сплоченности, братству и примирению

Папа Римский Франциск, в среду, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, призвал политических, экономических и бизнес-лидеров выйти за рамки прибыли и обеспечить развитие, которое бы приносило пользу всем.

Об этом передает УНН со ссылкой на Vatican news.

Контекст

В письме к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду 17 января, духовный лидер католиков предупредил, что миру "все больше угрожают насилие, агрессия и разделение".

К сожалению, оглядываясь вокруг, мы видим все более разорванный мир, в котором миллионы людей - мужчин, женщин, отцов, матерей, детей, - чьи лица нам по большей части неизвестны, продолжают страдать, не в последнюю очередь от последствий затянувшихся конфликтов и настоящих войн - написал 87-летний Франциск.

Папа обратил внимание на то, что нынешний Давосский форум проходит в очень сложном климате "международной нестабильности".

Обращаясь к его участникам, он добавил: "Надеюсь, что в ваших дискуссиях будет учтена насущная необходимость способствовать социальной сплоченности, братству и примирению между группами, сообществами и государствами, чтобы противостоять вызовам, которые стоят перед нами".

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По словам Папы Римского, прекращение войн "требует больше, чем просто отложить орудия войны; оно требует противостоять несправедливости, которая является глубинной причиной конфликтов".

Голод является одной из самых больших несправедливостей сегодняшнего дня - продолжает Папа в своем письме.

Он также отметил, что эксплуатация природных ресурсов продолжает обогащать меньшинство.

С другой стороны, целые группы людей, которые должны были бы быть естественными бенефициарами этих ресурсов, остаются в состоянии большой бедности - подчеркнул он.

Ради "общего блага нашей человеческой семьи" компании и государства все должны работать вместе, подчеркнул Папа Франциск, - это поможет продвигать дальновидные и этически оправданные модели глобализации.

Напомним,

Папа Римский Франциск призвал к международному соглашению, которое бы регулировало развитие и использование искусственного интеллекта.

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