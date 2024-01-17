Глава МИД Великобритании встретится с Кулебой в Давосе: о чем будут говорить

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Мир существенно изменился с тех пор, как я впервые вошел в правительство, и мы живем в очень нестабильные, неопределенные и опасные времена. Глобальное влияние конфликтов, болезней и изменения климата, к сожалению, растет. Но по мере увеличения проблем должны расти и наши усилия. В моем разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой я ясно дам понять, что Великобритания и в дальнейшем будет оставаться непоколебимым сторонником Украины, чтобы она не только выиграла войну, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной - сказал Кэмерон накануне встречи.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что "Украина отстаивает правила, которые обеспечивают безопасность всех нас". "Именно поэтому Великобритания предоставила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов (15,2 млрд долл. США - ред.). Мы будем стоять с ними столько, сколько потребуется для достижения победы", - подчеркнул Камерон.

Во время своего двухдневного визита Камерон, как сообщается, также встретится со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и основателем и филантропом Microsoft Биллом Гейтсом.

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